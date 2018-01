San Lorenzo causa tumulto no Chile A delegação do San Lorenzo regressou para Buenos Aires nesta quarta-feira revoltada com os incidentes ocorridos na cidade chilena de Concepción. Ontem a equipe argentina perdeu por 3 a 2 para o Deportivo, pelo Grupo 3 da Taça Libertadores da América, e houve tumulto após o jogo. Jogadores foram tomar satisfação com o árbitro boliviano Herbert Aguilera, exageraram nos protestos, brigaram com a polícia local e quase pararam na delegacia. A partida foi tensa e equilibrada. Os dois times apelaram para marcação dura e divididas fortes. O Deportivo Concepción terminou o primeiro tempo em vantagem, com os gols de Montesino e Torres (pênalti). O uruguaio Sebastian Abreu descontou em cima da hora. Na fase final, os chilenos aumentaram aos 41 com Verdugo e Estevez diminuiu aos 45. Depois desse gol, o juiz Aguilera expulsou o argentino Amelli, deu mais alguns minutos de acréscimo e terminou a partida. Os jogadores do San Lorenzo cercaram o trio de arbitragem, arrumaram confusão com os adversários e ainda enfrentaram a polícia. Abreu chegou a empurrar o árbitro e arrancou o quepe de um policial. Por alguns minutos, a confusão foi total. Os policiais chegaram a reter o uruguaio Abreu, além de Sebastian Saja e o próprio Amelli, que voltou ao gramado para entrar na briga. Eles só não foram levados para a delegacia por interferência de dirigentes do San Lorenzo. Os argentinos trataram de sair o mais rapidamente possível do estádio e voltar para seu país. Os árbitros ainda não enviaram relatório para a Confederação Sul-Americana de Futebol, mas podem complicar a vida do atacante Abreu, se for confirmada a agressão. Aguilera e seus auxiliares ainda tiveram uma surpresa desagradável adicional, ao notar que seu vestiário fora arrombado. Ladrões levaram dinheiro, relógios e documentos do trio.