San Lorenzo denunciará agressão O San Lorenzo denunciará na Confederação Sul-Americana de Futebol a agressão sofrida pelo reserva Morel Rodriguez na partida disputada na noite de quarta-feira, no estádio do Pacaembu, quando o time argentino foi derrotado por 2 a 1 pelo Corinthians pelas semifinais da Copa Mercosul. O jogador foi atingido por uma pedrada quando se aquecia atrás do gol e seguiu para o vestiário com uma faixa que imobilizava seu braço direito. A partida ficou paralisada por alguns minutos no final do segundo tempo enquanto o jogador era atendido em campo.