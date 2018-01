San Lorenzo e Chivas ficam no empate O Chivas conseguiu empatar com o San Lorenzo, por 0 a 0, na noite desta terça-feira, em Buenos Aires. Com esse bom resultado fora de casa, a equipe mexicana chegou aos 8 pontos, na liderança isolada do grupo 7 da Copa Libertadores. Já o time argentino está com 3 pontos.