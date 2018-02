San Lorenzo e Cobreloa só empatam San Lorenzo (ARG) e Cobreloa (CHI) ficaram no empate por 0 a 0 na noite desta quarta-feira, pelo Grupo 7 da primeira fase da Copa Libertadores. Este empate foi bom para o Guadalajara, do México, que lidera o grupo com 4 pontos. Once Caldas e San Lorenzo dividem a segunda posição com 2 e o Cobreloa soma seu primeiro ponto.