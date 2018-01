San Lorenzo empata e se classifica Os argentinos do San Lorenzo se classificaram nesta terça-feira para as quartas-de-final da Copa Mercosul ao empatarem em 0 a 0 com o Nacional, em Montevidéu. Com o resultado, o San Lorenzo é o primeiro melhor segundo lugar a se classificar entre os cinco grupos do torneio. Nesta quarta-feira, também pelo Grupo B, o Flamengo, que já está classificado, vai ao Paraguai jogar contra o Olimpia. No outro jogo da noite, pelo Grupo E, o River Plate despachou o Universidad do Chile por 3 a 0, em Buenos Aires. O time argentino soma agora oito pontos e ainda tem chance de se classificar como um dos melhores segundos colocados. Os chilenos foram eliminados. Já estão classificados para as quartas-de-final: Cerro Porteño, Flamengo, San Lorenzo, Corinthians e Grêmio. Restam mais três vagas.