San Lorenzo ganha na Copa Mercosul O San Lorenzo derrotou o Nacional por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Buenos Aires, pelo grupo B da Copa Mercosul. Bernardo Romeo e Alberto Acosta marcaram os dois gols do jogo. Com essa vitória, a equipe argentina chegou aos 6 pontos e empatou com o Flamengo na liderança da chave. Já o time uruguaio segue com 3 pontos, em terceiro lugar - o Olimpia ainda não pontuou e está na lanterna.