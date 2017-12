San Lorenzo ganha título argentino O San Lorenzo conquistou hoje seu nono título argentino ao derrotar em casa o Unión por 2 a 1. Com o resultado, o time de Almagro somou 47 pontos na última rodada do torneio Clausura, seis de vantagem sobre o River Plate, que perdeu pelo mesmo placar para o jogando em seu estádio. O Boca Juniors empatou em 1 a 1 com o Estudiantes em La Plata, e ficou em terceiro lugar, com 30 pontos. Los Andes e Rosario Central foram rebaixados.