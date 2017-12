San Lorenzo luta para fazer história O técnico chileno Manuel Pellegrini deve se despedir nesta quarta-feira do San Lorenzo e quer dar ao clube o primeiro título internacional de sua história, que começou no dia 1º de abril de 1908. Campeão argentino em 33, 46, 59, 68, 72, 74, 95 e 2001, o San Lorenzo está disputando contra o Flamengo sua primeira final internacional. Pellegrini chegou ao clube no início do ano e levou o time ao título do Torneio Clausura em junho, o que classificou a equipe para a Libertadores do ano que vem. Agora, pode entrar para a história com o título da Mercosul. Seu contrato vai até junho de 2002, mas ele declarou na semana passada que iria embora depois da final contra o Flamengo por causa dos atrasos nos pagamentos. Essa declaração assanhou a direção do Boca Juniors, que vê no chileno o substituto ideal para Carlos Bianchi. Mas Pellegrini pode acabar ficando no San Lorenzo por causa da mudança no comando do clube. No sábado, Alberto Guil foi eleito para substituir Fernando Miele - que mandava desde 1986 - na presidência. Ele tem conversado com o treinador e promete colocar os pagamentos em dia para mantê-lo no clube. Uma das alternativas para arrumar dinheiro logo é vender um dos astros do time. Os dois que têm mais mercado internacional são o atacante Romeo (artilheiro da Mercosul com 10 gols) e o habilidoso meia Romagnolli, que no meio do ano foi campeão mundial sub-20. Ambos interessam ao Bayer Leverkusen, da Alemanha. Outro, é receber os US$ 3 milhões que serão pagos ao campeão da Mercosul (US$ 4,6 milhões, contando as outras fases da competição). "Vou anunciar minha decisão na quinta-feira. Agora, só quero pensar no jogo contra o Flamengo", afirmou o treinador. Pellegrini manterá o time que empatou no Maracanã, mas terá duas armas importantes no banco: os atacantes Raúl Estevez e Alberto Acosta foram liberados pelo Departamento Médico e poderão ser aproveitados esta noite. O Estádio Nuevo Gasometro estará lotado, porque os 45 mil ingressos foram vendidos.