San Lorenzo vence Cerro na Mercosul O San Lorenzo ganhou do Cerro Porteño por 4 a 2, nesta quinta-feira à noite, em Buenos Aires, pelas quartas-de-final da Copa Mercosul. O time argentino garantiu a vitória ainda no primeiro tempo, quando fez 3 a 0 com três gols do atacante Romeo. Na segunda etapa, a equipe paraguaia diminuiu, com Aquino e Alvarenga, mas Raúl Estévez fez o quarto e definiu a vitória dos donos da casa. Agora, o Cerro precisará de uma vitória por 3 gols de diferença para ir às semifinais da Mercosul. Até a derrota por 1 gol, semana que vem, em Assunção, já garante a vaga ao San Lorenzo. Se o time paraguaio vencer com 2 de vantagem, a decisão irá para os pênaltis.