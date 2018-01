San Lorenzo vence Copa Sul-Americana A equipe argentina do San Lorenzo conquistou nesta quarta-feira à noite o título do Copa Sul-Americana de Futebol ao empatar por 0 a 0 com o Nacional de Medellin, da Colômbia. O San Lorenzo entrou para esta final com muita folga, já que na partida de ida havia goleado o Nacional, em Medellin, por 4 a 0. Este foi o segundo título sul-americano do San Lorenzo neste ano. Em janeiro, a equipe venceu a Copa Mercosul numa final contra o Flamengo, quebrando a hegemonia de equipes brasileiras naquela competição.