San Lorenzo vence e embola Grupo III O San Lorenzo, da Argentina, venceu a equipe boliviana do Jorge Wilstermann por 2 a 0 na noite desta terça-feira, em partida válida pelo Grupo III da Taça Libertadores da América. Os gols do San Lorenzo foram marcados por Jorge Quinteros, aos 42 minutos do primeiro tempo e pelo uruguaio Sebastian Abreu, aos 20 minutos da etapa final. O Grupo III tem a liderança do Nacional (URU), com 7 pontos. O San Lorenzo aparece em segundo, com seis, ao lado do Wiltersmann. O Deportes Concepción (CHI) é o lanterna do grupo, com apenas um ponto ganho. A Libertadores tem mais três jogos nesta quarta-feira. Pelo Grupo I, o Rosário Central (ARG) recebe o Junior (COL). Pelo grupo II, em Assunção, o Cerro Porteño enfrenta o Palmeiras e, pelo Grupo 8, o Cobreloa (CHI) enfrenta o Deportivo Cali (COL) em Calama.