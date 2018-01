San Lorenzo vence Olímpia na Mercosul O San Lorenzo venceu o Olímpia por 3 a 0 nesta quinta-feira pela quarta rodada da Copa Mercosul e permaneceu na liderança do grupo B, agora com nove pontos. Os gols do time argentino foram marcados pelo meia Leandro Romagnoli aos 7 minutos do primeiro tempo e aos 26 do segundo, de pênalti. O atacante Bernardo Romeo fechou o placar aos 42 minutos. O Flamengo está na segunda colocação com seis pontos ao lado do Nacional e o Olímpia amarga a lanterna, com nenhum ponto, mas com um jogo a menos.