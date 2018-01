San Lorenzo vence Santa Fé por 3 a 1 O San Lorenzo venceu na noite de sábado o Santa Fé por 3 a 1 e agora ameaça a liderança do River Plate no Torneio Clausura da Argentina. Com a vitória, o time ficou apenas dois pontos do líder, que enfrenta neste domingo o Boca Juniors pela 10ª rodada da competição. Os gols do San Lorenzo foram marcados por Fabricio Coloccini, Leon Rodríguez e Jorge Quinteros e Claudio Graf descontou para o Santa Fé. Na outra partida, o Newell?s Old Boys derrotou o Rosario Central por 4 a 1.