San Lorenzo vira e se classifica O San Lorenzo de Almagro (ARG) venceu o Cerro Porteño por 2 a 1, de virada, na noite desta quinta-feira, em Assunção, e garantiu sua vaga nas semifinais da Copa Mercosul. A equipe argentina foi ao Paraguai com grande vantagem, já que na partida de ida, na semana passada, havia vencido por 4 a 2. Hoje, podia até perder por diferença de um gol. Mas fez melhor que isso. Resistiu à forte pressão paraguaia até a metade do segundo tempo e saiu do estádio La Olla com a vitória que confirmou a sua classificação. Na semifinal, a equipe argentina vai enfrentar o Corinthians, que na noite de quarta-feira venceu o Universidad Católica (CHI) por 2 a 0. Os argentinos fazem a primeira partida em São Paulo e decidem a vaga na final, jogando em casa. Os jogos estão marcados para os dias 22 e 28 de novembro. Na outra semifinal da Mercosul, um confronto brasileiro: Grêmio x Flamengo Como se esperava, o Cerro começou a partida pressionando o adversário. No primeiro tempo criou seguidas chances para marcar, mas só conseguiu o gol aos 26 minutos. Alvarenga cobra uma falta pela esquerda e Balbuena, de cabeça, se antecipa ao goleiro e marca. Depois do gol a pressão diminuiu e a primeira etapa terminou com a vantagem paraguaia. Na segunda etapa a situação não mudou. O Cerro se mantinha no ataque e o San Lorenzo se defendia como podia. Até que aos 23 minutos, depois de um descuido da defesa, Pusineri empata a partida com um chute forte da entrada da área. O gol argentino foi um ducha de água fria nas pretensões do Cerro. O time paraguaio se descontrolou e o San Lorenzo se aproveitou. Aos 32, Acosta faz o gol da virada, depois de um novo erro da defesa paraguaia, que rebateu errado uma falta cobrada pela esquerda. O Cerro ainda tentou chegar ao empate mas, desanimado, não teve forças para reagir. Nos minutos finais, os argentinos tocaram a bola à espera do final.