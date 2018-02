Sanchez confirma interesse em laterais da seleção olímpica

Empolgado e prometendo um time competitivo no ano que vem, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, confessou que procura a contratação de dois laterais: Nei, do Atlético-PR, e Leonardo, da Portuguesa. Veja também: Acosta e Chicão podem ser anunciados no Corinthians Noticiário completo do Corinthians "O Nei e o Leonardo são jogadores que interessam e podem vir. Vamos ver...", disse o presidente, em entrevista ao programa Arena SporTV, nesta sexta-feira. Os dois atletas estão na seleção olímpica convocada por Dunga para o amistoso diante da seleção do Brasileirão, neste domingo, às 16 horas, no Engenhão, e foram destaque em seus respectivos clubes. Leonardo, inclusive, estaria sendo pretendido pelo Vasco. Além de confessar a intenção de contratar tais atletas, Sanchez afirmou que a tendência é trazer seis reforços para a próxima temporada, a pedido do novo técnico do clube, Mano Menezes. "A intenção é trazer de quatro a seis reforços para o primeiro trimestre, mas tudo com muita calma e estudo para trazer o atleta certo para o que precisamos." Já sobre o meia Roger, que não acertou sua permanência no Flamengo, e o lateral-esquerdo Gustavo Nery, o presidente do clube alvinegro deixou claro que não pretende contar com tais atletas, que ainda são resquícios da parceria conturbada com a MSI. Até o momento, Roger não recebeu proposta para ser emprestado a clube algum, enquanto Gustavo Nery estaria em negociação para jogar no Sporting Lisboa, de Portugal.