Sanchez convoca coletiva e pode anunciar saída de Nelsinho

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, vai anunciar na tarde desta segunda-feira as primeiras mudanças no time de futebol para a temporada 2008, quando o time irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma delas pode ser a saída de Nelsinho Baptista. Veja também: O contraste do Corinthians campeão e do agora rebaixado Vote: de quem é a culpa pelo rebaixamento? Blogs: Piza, Guterman e Bate-pronto Por enquanto, o técnico, em entrevista para as principais emissoras de rádio da capital paulista disse não ter sido comunicado de nada por dirigentes corintianos. Ele tem marcada uma reunião para a terça-feira à tarde no clube. Com o rebaixamento do time, a pressão para a saída de Nelsinho, no clube, é grande. Nomes como o de Mano Menezes, ex-Grêmio, são cogitados no momento. Além disso, devem ser anunciados os novos dirigentes para o departamento de futebol. Os nomes mais cogitados até o momento são Mário Gobbi, como vice-presidente, Eli, como diretor (ele tem como histórico no clube o fato de trabalhar com agências de viagens), sendo ambos conselheiros do clube, e o ex-zagueiro Antônio Carlos, como gerente. A entrevista coletiva está marcada para às 15h30 no Parque São Jorge. Novidades para 2008 Além disso, o presidente corintiano pode anunciar os três primeiros reforços para o ano que vem: Lima, atacante, ex-Atlético Paranaense, Bóvio, volante, ex-Vasco, e Gérson Magrão, lateral-esquerdo, ex-Flamengo e que estava no Ipatinga, que seria incluído na negociação do meio-campista Roger. Por outro lado, o time também estuda as mudanças no grupo de jogadores. São 11 jogadores que podem sair: Marcelo (goleiro), Cadu (zagueiro), Edson (lateral-direito), Gustavo (zagueiro), Iran (lateral-esquerdo), Rafael Fefo (volante), Ricardinho (volante), Junior Negão (atacante), Wilson (atacante), Heverton (atacante) e Arce (atacante).