Sánchez é o preferido dos mexicanos O ex-jogador Hugo Sánchez é preferido nas pesquisas de opinião no México para substituir Enrique Meza no comando da seleção. Este demitiu-se na madrugada de ontem após mais uma derrota mexicana nas eliminatórias da Copa, desta vez, por 3 a 1 para Honduras. Com 4 pontos, o país ocupa o penúltimo lugar no hexagonal final da Concacaf, que classifica três times.