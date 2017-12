Sánchez lembra passado difícil e pede paciência à torcida

O técnico da seleção mexicana, Hugo Sánchez, pediu paciência aos torcedores e garantiu que sua equipe conquistará as vitórias esperadas. Ele lembrou que, quando jogador no futebol europeu, também enfrentou dificuldades antes de se tornar um temido goleador. Sánchez, que assumiu o comando da seleção mexicana em novembro, sofreu seu primeiro fracasso no domingo ao ser derrotado por 2 x 1 pelos Estados Unidos na final da Copa Ouro, da Concacaf. A derrota gerou várias críticas da torcida e da imprensa ao desempenho da equipe. "Como jogador me aconteceu o mesmo, precisei de tempo para triunfar na Europa e agora acontece o mesmo, tenham paciência", disse Sánchez, que foi cinco vezes artilheiro do Campeonato Espanhol e ídolo da torcida do Real Madrid após um início difícil no futebol europeu. A seleção mexicana, que na quarta-feira estréia na Copa América diante do Brasil, não pôde treinar no gramado do estádio Cachamay, em Puerto Ordaz, leste da Venezuela, pois trabalhadores ainda pintavam as linhas de demarcação do campo. Por isso, Sánchez e seus comandados tiveram que se locomover para um colégio privado. Na quarta-feira, o México enfrentará a seleção brasileira, atual campeã do torneio, a partir das 21h50 (horário de Brasília), na segunda partida da primeira rodada do Grupo B. Antes, Equador e Chile inauguram a chave. "Paciência, já que agüentaram outros que não eram mexicanos e que os tratou mal, eu mereço mais", disse Sánchez numa alusão ao ex-técnico da seleção mexicana, o argentino Ricardo La Volpe. Durante seu período à frente da equipe do México, La Volpe, que deixou o cargo após a Copa do Mundo da Alemanha, teve constantes enfrentamentos com a imprensa mexicana e com Sánchez.