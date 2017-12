Sánchez pega avião particular e joga na estréia do México Oswaldo Sánchez, goleiro titular da seleção mexicana, voltará de Guadalajara - onde compareceu ao enterro de seu pai - na sexta-feira para a Alemanha em um avião particular e jogará a partida de estréia do México na Copa do Mundo, contra o Irã, domingo, em Nuremberg. Sánchez havia deixado a concentração do México na madrugada desta quinta-feira após ser informado que seu pai, Felipe Sánchez, havia falecido devido a um enfarto. Juan José Frangie, diretor do Chivas Guadalajara, time onde Sánchez joga, explicou que o goleiro voltará a Alemanha em um avião da Televisa, maior canal de televisão do país, após um acordo com a Federação Mexicana de Futebol. "Entramos em acordo para que Oswaldo (Sánchez) volte à tempo de jogar na estréia do México no Mundial. O avião é particular e voará sem fazer escalas", afirmou Frangie.