Sanchez quer participação mais ativa dos sócios e torcedores

O presidente Andrés Sanchez quer fazer do Corinthians um clube mais democrático aos sócios, e para isso diz estar começando um trabalho para ampliar as sugestões sobre o que fazer no clube. Conversar com personagens ilustres da história do clube, conselheiros influentes, alguns representantes de torcedores e até mesmo colocar caixas de sugestões no clube está nos planos. Veja também: Presidente quer a expulsão de Dualib e Cury do Corinthians Sanchez confirma interesse em laterais da seleção olímpica Delegado diz que Dualib dificilmente será preso É desta forma, aliás, que o dirigente conta que o torcedor está participando do futuro do time. "Poucas pessoas vão entender como vamos fazer, mas o time vai ser como o torcedor quiser. A gente vai pôr alguns nomes nessa lista. Não adianta também querer o Drogba. O torcedor vai fazer o time que quiser. Vamos ver no ano que vem", discursa, em entrevista ao SporTV. A lista a que ele se refere envolveria a contratação de jogadores e funcionaria apenas como sugestão. O assunto será incluído em um ambicioso projeto de marketing, que será lançado até março de 2008. Por enquanto, Sanchez não dá detalhes de como tudo está sendo conduzido. Em entrevista ao programa Superpop, da RedeTV!, ele contou que tem ouvido as opiniões dos ex-jogadores Neto e Ronaldo, embora admita ter feito quase nada do que sugeriram. "Muitas vezes pergunto para eles o que fazer, como acham que devo fazer. Às vezes eles sugerem uma coisa e faço outras", diz. Outro problema que Sanchez disse estar estudando é como acabar com as críticas ao departamento Social do clube, historicamente acusado de usar verbas do futebol para pagar suas contas. "O social não é problema, ele se torna um problema. O social não pode ser pensado para dar lucro, só não pode dar prejuízo. Vamos mostrar a todos e buscar, daí, como fazer para arrumá-lo". Para o presidente corintiano, o futuro do clube será bem mais claro a partir de fevereiro do ano que vem. "Se Deus quiser, nos próximos 30, 60 dias, boa parte dos problemas estará resolvido."