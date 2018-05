Sanchez reafirma que Corinthians não jogará no Morumbi O papo entre Andrés Sanchez e Juvenal Juvêncio corria bem. Os presidentes de Corinthians e São Paulo trocavam sorrisos, brincadeiras e até chegaram a brindar uma lata de refrigerante, nesta quarta-feira, em reunião dos quatro grandes clubes do Estado. Mas o encontro ganhou um novo tom quando o assunto passou a ser o Morumbi. O corintiano voltou a afirmar que não mandará jogos no estádio do adversário.