Sánchez sofre lesão muscular e desfalca o Chile contra a Colômbia

O técnico Juan Antonio Pizzi terá que lidar com um importante desfalque para escalar a seleção chilena diante da Colômbia nesta quinta-feira, em Barranquilla. Um dos principais jogadores do país, o atacante Alexis Sánchez sofreu uma lesão muscular no treino desta terça e foi vetado para o confronto.

De acordo com a Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP), Sánchez precisou abandonar um treinamento do Chile em Santiago depois de sofrer uma "lesão de baixo grau" na perna direita. Apesar do problema não ser dos mais graves, a comissão técnica entendeu que era melhor não forçar a entrada do jogador diante da Colômbia.

Até porque Pizzi tem a esperança de utilizar o atacante do Arsenal diante do Uruguai, na terça-feira que vem, em Santiago. "O esportista vai permanecer em Santiago, sob tratamento e em avaliação para o encontro do Chile contra o Uruguai", explicou a ANFP.

A ausência de Sánchez é mais um baque para um Chile que vem sofrendo nas últimas rodadas das Eliminatórias. Foram somente quatro pontos conquistados em campo nos últimos 12 disputados e a situação só não é pior porque o país ficou com os três pontos da partida disputada contra a Bolívia - empate por 0 a 0 - graças à escalação irregular de um jogador pelo adversário. Atualmente, os chilenos estão em quinto, com 16 pontos.