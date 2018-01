Sand faz três e Schalke vence Bayern O Schalke 04 venceu, de virada, o Bayern de Munique por 3 a 1, em pleno estádio Olímpico, neste sábado, e de quebra o ultrapassou na classificação tornando-se o novo líder do campeonato alemão, em partida válida pela 29ª rodada da Bundesliga. A equipe lidera o torneio com 52 pontos seguido do adversário, com 50. O time pode perder a primeira colocação caso o Borussia Dortmund vença o Hertha Berlim neste sábado à noite. Logo aos três minutos de jogo, Carsten Jancker abriu o placar para o time de Munique, mas o dinamarquês Ebbe Sand empatou a partida aos 14, virou aos 48 do primeiro tempo e fechou o placar aos 31 da etapa complementar. Além de ter sido a grande estrela do jogo, Sand assumiu a artilharia da competição com 20 gols, dois a mais que o Serguei Barbarez, do Hamburgo. Outros jogos da rodada: Wolfsburgo 0 x 1 Munique 1860, Bayer Leverkusen 1 x 3 Friburgo, Kaiserslautern 4 x 2 Eintracht Frankfurt, Bochum 2 x 2 Werder Bremen e no domingo jogam: Unterhaching x Hansa Rostock e Hamburgo x Colonia.