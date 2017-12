Sandri estréia no Vitória com desfalques Tarefa difícil a do novo técnico do Vitória Lori Sandri que faz sua estréia neste domingo, contra o Figueirense em Florianópolis. A equipe terá quatro desfalques: o zagueiro Marcelo Heleno, o meia Vânder e o atacante Zé Roberto (o melhor do time) cumprem suspensão automática, já o lateral Moura sofreu uma contusão e está sem condições de jogo. Nos treinamentos que realizou para preparar o time, o técnico tentou corrigir vários fundamentos, principalmente o posicionamento de jogadores. O volante Ramalho deve ser deslocado para a lateral-direita com a contusão de Moura e do reserva Maurício, Anselmo é o nome mais cotado para a zaga, Alessandro Azevedo substitui Vânder e Samir entra no ataque.