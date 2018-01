Sandro admite ficar no Botafogo O zagueiro Sandro, do Botafogo, se apresentou hoje na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio, onde a equipe realiza a pré-temporada. O jogador está sem contrato e deve conversar amanhã com o presidente do clube, Bebeto de Freitas. "Eu me apresentei e vou conversar com a diretoria. Tenho outras propostas e vamos ver o que é melhor para ambas as partes", disse Sandro. Em relação ao goleiro Carlos Germano, a renovação está mais próxima. Bebeto já se reuniu com o procurador do jogador, Eduardo Urán, e deve conversar com o atleta no início da próxima semana.