Sandro diz que fará tudo para defender o Inter domingo

"Estou voltando e quero jogar. Farei de tudo para estar em campo neste domingo, contra o Cruzeiro", afirmou o jogador, que disputa uma vaga no meio-campo com o volante Magrão e o meia Andrezinho.

Sandro também comemorou a passagem pela seleção brasileira, de onde disse ter voltado com mais experiência. "A seleção sempre traz experiência, acredito que ela foi muito boa por causa dos jogadores de alto nível que lá estavam. Com certeza, volto mais maduro ao Inter", comentou.

Com a liberação da seleção brasileira Sub-20, que disputará o Mundial do Egito entre setembro e outubro, o volante contou que pretende agora continuar mostrando bom desempenho no Internacional. "Recebi a notícia pela minha assessoria. Estou tranquilo para dar seguimento ao meu trabalho aqui no clube", completou.