Sandro é liberado da seleção Sub-20 e reforça Inter

Segundo informou a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), a liberação ocorreu "após uma longa conversa" entre o presidente da entidade, Francisco Novelletto Neto, e Ricardo Teixeira, que comanda a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogador foi convocado para a seleção principal e entrou no segundo tempo contra o Chile, nesta quarta-feira - a diretoria do Internacional argumentava que não fazia sentido ele ser convocado para as duas seleções.

Se a liberação não saísse, Sandro encontraria a delegação do Brasil Sub-20 ainda nesta semana, desfalcando o Internacional contra o Cruzeiro, domingo, em Porto Alegre.