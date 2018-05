Sandro é o único volante relacionado no Internacional

Como Glaydson e Guiñazu estão suspensos, o treinador só contará com Sandro para a posição. Em compensação, o Internacional tem seis atacantes relacionados para o confronto decisivo de domingo: Alan Kardec, Edu, Alecsandro, Marquinhos, Taison e Talles Cunha.

Mário Sérgio mostrou que realmente não está preocupado com o sistema defensivo do Internacional ao deixar os zagueiros Danny Morais e Sandro fora da lista de jogadores concentrados. Confira a relação completa de atletas à disposição para o jogo com o Santo André:

Goleiros: Lauro e Michel Alves

Laterais: Danilo, Daniel e Kléber

Zagueiros: Bolívar, Fabiano Eller e Índio,

Volante: Sandro

Meias: Andrezinho, Giuliano e D''Alessandro

Atacantes: Alan Kardec, Edu, Alecsandro, Marquinhos, Taison e Talles Cunha.