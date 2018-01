Sandro elogia mudança tática de Abel O zagueiro Sandro, do Botafogo, elogiou nesta segunda-feira a atitude do técnico Abel Braga, que mudou o esquema tático da equipe no intervalo da partida contra o Etti Jundiaí, pelo Torneio Rio-São Paulo, quando o placar era de 1 a 1. O treinador mudou o 3-5-2 para o 4-4-2 e o Alvinegro conseguiu a vitória no segundo tempo. ?Com certeza, essa mudança decidiu o jogo para o nosso lado. Estávamos encontrando muitas dificuldades para marcar o time do Etti, mas com a mudança fizemos quatro gols?, disse o jogador. Sandro elogiou o time paulista dizendo que poderia ter conseguido um resultado melhor. Porém, considerou justa a vitória do Botafogo. Para a próxima partida, contra o Alegrense-ES, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, Sandro está mantido entre os titulares, uma vez que Romeu continua fora. Porém, há um comentário em Caio Martins de que ele ganhou a posição de titular pela personalidade que vem mostrando. ?A torcida do Botafogo me conhece bem e sabe que posso render muito mais. Espero não me machucar mais para poder continuar mostrando meu futebol.?