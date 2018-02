Sandro exige reação do Botafogo Desde 1999 atuando no Botafogo, o zagueiro Sandro declarou nesta terça-feira que não está contente com o atual momento do clube no Campeonato Brasileiro e quer reação imediata. O Alvinegro ocupa a zona de rebaixamento no Nacional, com cinco pontos conquistados em nove partidas. "Não estou conseguindo ir ao cinema com a minha filha. Fico com vergonha de ser cobrado pelos torcedores. Já vivi cada situação aqui e não quero passar por isso novamente", declarou Sandro, referindo-se ao descenso do Botafogo em 2002. O técnico do Botafogo, Mauro Galvão, informou que o lateral-esquerdo Daniel, que vai cumprir suspensão automática, cederá lugar para Jorginho Paulista. O atacante argentino Raúl Estevez pode fazer sua estréia na partida contra a Ponte Preta, domingo, em Caio Martins, pela 10ª rodada do Brasileiro.