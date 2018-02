Sandro Gaúcho pronto para voar alto O atacante Sandro Gaúcho é um dos jogadores que mais se valorizaram na equipe do Santo André. É o artilheiro do time na Copa do Brasil, com cinco gols, e quatro na Série B do Brasileiro. Isso aos 34 anos de idade. ?Faltou eu jogar antes num grande centro como São Paulo. Aqui, os meus gols repercutem mais?, disse o atacante, que teve passagens por Vitória, São Caetano e Sport, entre outros clubes. Os dois gols de cabeça contra o Palmeiras, que tiraram o time da Capital da Copa do Brasil, foram especiais, segundo o jogador. ?Apareceu muito na televisão, né??, disse timidamente. ?Imagina como vai ser contra o Flamengo, na final?? O fato de marcar muitos gols de cabeça dão uma idéia falsa do jogador. Sandro mede 1,75 metro, mas tem ótima impulsão. ?Mas o segredo de marcar gols de cabeça é o posicionamento. Você tem de estar no lugar certo, na hora certa. Isso tem acontecido.? O destaque na campanha do Santo André já tem provocado o interesse de outras equipes brasileiras. Uma delas é o São Paulo, cujo técnico, Cuca, já fez elogios ao jogador. Sandro jura não ter recebido nenhum contato. ?Eu cuido dos meus negócios e não soube de nada. Mas agora só estou pensando na final contra o Flamengo?, garante o jogador, que apesar da idade ainda sonha com uma chance num time grande. ?É lógico que eu também penso nisso, como os outros garotos do time. Eu também quero jogar num time grande, que dispute títulos. Por isso é importante essa final para nós.? Esse também é o sonho do atacante Makanaki, de 20 anos, um reserva de luxo do técnico Péricles Chamusca. ?Meu empresário tem recebido sondagens de outros clubes, mas nada é oficial?, disse o atacante, que nesta segunda-feira usou reluzentes chuteiras azuis. Makanaki é a opção para tornar o ataque mais rápido. ?Meu jogo é mais velocidade e dribles?, definiu. Parecido com Robinho? Makanaki responde: ?O povo fala que eu sou parecido com o Robinho, com o Denílson. Mas eu sou parecido com o Makanaki mesmo.? Sobre a final, o garoto garante que está preparado para a partida, até para começar como titular, se necessário. ?Tenho treinado e estou pronto para o jogo se o técnico precisar.? Mas, a princípio, o jovem atacante deve ficar como opção para o segundo tempo.