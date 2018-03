Sandro Hiroshi comemora boa fase Uma sequência de jogos. Era tudo o que Sandro Hiroshi mais queria para tentar retomar os bons tempos de seu estrelato no São Paulo, até se tornar pivô da denúncia de falsificação de sua idade, fato que o afastou por seis meses dos gramados. Atualmente no Figueirense, o jogador de 23 anos, protagonista de belas jogadas que têm contribuído para a ascensão do clube catarinense no Campeonato Brasileiro, ele comemora a boa fase destacando que conseguiu encontrar o apoio que precisava para voltar a mostrar suas habilidades como atacante. Quando chegou no clube, no início de março deste ano, Hiroshi condicionou seu ingresso no time alvinegro apenas quando tivesse a absoluta certeza de que sua forma física e técnica fossem a ideal. A torcida já questionava sua demorada recuperação."Todos aqui entenderam a minha situação. Foram pacientes comigo e o apoio que tive pretendo retribuir com o melhor que puder fazer pelo clube", destaca. No Figueirense já foram quatro as partidas que disputou, sendo três em apenas sete dias. Hiroshi é considerado titular absoluto pelo técnico Vagner Benazzi, embora ainda tenha para a posição o experiente atacante Evair. Tem sido dele a maioria dos passes precisos que consolidaram os últimos gols do alvinegro, entre eles dois, que a equipe marcou na vitória por 3 a 0 sobre o São Caetano no último domingo. As chances que não teve no São Paulo, tão logo resolveu a questão relacionada a seus documentos e ainda o período que jogou no Flamengo, estão sendo usadas com muito empenho no Figueirense. "Foi uma sequência de apenas dois jogos durante o super-campeonato paulista. Em dois meses de Flamengo, não houve tempo para se firmar. Nossa única preocupação era não deixar o time ser rebaixado. Tanto que destacou-se naquele time apenas o Liédson", lembra Hiroshi. O jogador disse que tudo se tornou novo e que a carreira parece estar começando agora. Já trouxe a mulher (Keila) e a filha de seis meses (Karen) para Florianópolis, cidade e torcida que já aprendeu a gostar. "Estou me sentindo muito bem. Quando as coisas são bem planejadas, elas funcionam", comemora.