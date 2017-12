Sandro Hiroshi é a novidade no Figueirense O atacante Sandro Hiroshi, 23 anos, aparece como a principal atração na equipe do Figueirense que nesta quinta-feira tentará romper seu jejum de gols que sustenta há quatro jogos no Campeonato Brasileiro. O ex-jogador do São Paulo e Flamengo reestréia na equipe depois de uma mal sucedida tentativa de transferência para o Al Jazira. Há quase dois meses (11 de junho), depois de jogar sete partidas e marcar um gol, ele rescindiu seu contrato com a equipe catarinense por conta de uma proposta feita pelo clube dos Emirados Árabes, que posteriormente veio a desistir de sua contratação sob alegação, sem fundamento, de que Hiroshi estava lesionado. "Espero repetir as boas apresentações nas minhas primeiras partidas pelo Figueirense do Campeonato", promete o atacante. Sem vencer ou marcar gols há quatro jogos, o Figueirense também deve inaugurar um novo esquema tático de atuar diante do Corinthians. Durante a semana, o técnico Artur Neto testou a formação da equipe com três zagueiros (3-5-2), porém não deixou garantida esta opção para o jogo diante da equipe paulista. Caso abra mão do tradicional 4-4-2, o treinador acrescenta o zagueiro Eloy e abre mão do segundo volante (Jeovânio). Outra dúvida do treinador é quanto ao companheiro de Sandro Hiroshi no ataque. Nando e Sandro Gaúcho, contratados há duas semanas, disputaram a posição nos últimos três dias, mas somente um será confirmado antes da equipe entrar em campo no estádio do Pacaembu.