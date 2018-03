Sandro Silva é punido com dois jogos de suspensão e desfalca Portuguesa

Após ser eliminada da Copa do Brasil ao perder por 2 a 0 para o Boavista, a Portuguesa foca agora na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista e se prepara para enfrentar o Taubaté, no sábado, pela sétima rodada, no Joaquinzão. Para o jogo, o técnico Tuca Guimarães não poderá contar com o volante Sandro Silva, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O jogador foi julgado pela comissão disciplinar na última segunda-feira por conta da expulsão em duelo com o Velo Clube, no dia 4 de fevereiro, e foi suspenso por dois jogos. Rodolfo, que foi expulso na mesma partida, também foi a julgamento, mas pegou apenas um jogo de gancho, já cumprido. Sandro também já cumpriu um e o segundo será no confronto no Vale do Paraíba.

Tuca não poderá utilizar também o volante e capitão Dinho, que vai cumprir suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 2 sobre o Mogi Mirim, na sexta rodada. Em compensação, contará com o também volante Tárik, retornando de suspensão. Sem perder há três jogos na competição estadual, a Lusa está na sexta colocação, com 10 pontos, uma a mais que o Taubaté, que é o oitavo colocado.