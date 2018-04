Sandro Silva exalta grupo e se diz adaptado ao Vasco Recém-contratado pelo Vasco, o volante Sandro Silva chegou ao clube animado com a possibilidade de lutar por títulos. O jogador, que estava no Cruzeiro, garantiu que já se sente adaptado ao novo clube e elogiou a força do grupo, que realiza a pré-temporada na cidade de Pinheiral, no sul do Rio de Janeiro.