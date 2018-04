Sandro sofre lesão em empate do Tottenham com o QPR

LONDRES - Em jogo fraco na abertura da 22ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham não conseguiu se impor diante do lanterna Queens Park Rangers e teve que se contentar com um ponto conquistado no empate sem gols, fora de casa. O saldo, porém, foi negativo por causa da lesão sofrida pelo brasileiro Sandro ainda no primeiro tempo da partida.

O volante machucou o joelho direito e precisou deixar o gramado aos 24 minutos de jogo. Ainda não há avaliação sobre a gravidade da lesão, que poderia tirar o jogador de uma eventual convocação para a seleção brasileira, no dia 22 deste mês - o Brasil, de Luiz Felipe Scolari, vai enfrentar a Inglaterra no dia 6 de fevereiro.

O empate foi considerado negativo pelo Tottenham também por causa das chances desperdiçadas durante o duelo. O goleiro Julio Cesar acabou se tornando o principal destaque da partida em razão das boas defesas realizadas sob a trave do Queens Park, neutralizando as investidas do principal jogador rival, o atacante Jermain Defoe.

Com o tropeço, o Tottenham chegou aos 40 pontos e ficou mais distante do líder Manchester United, que soma 52. O time ainda poderá perder a terceira colocação da tabela, caso o Chelsea (com 38 pontos) vença o Stoke City, ainda neste sábado, fora de casa.