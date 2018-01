Sandro substitui Romeu no Botafogo O zagueiro Júnior está recuperado de um problema no pé direito e treinou nesta sexta-feira normalmente. Já o zagueiro Romeu foi vetado pelos médicos e o técnico Abel Braga já confirmou que Sandro será o substituto. O presidente Mauro Ney Palmeiro revelou que, com o adiantamento das cotas pelo direito de transmissão dos jogos do Torneio Rio-São Paulo, o clube pagou o empréstimo do meia Carlinhos à Portuguesa-SP. ?Agora, o assunto quanto ao novo fornecedor de material esportivo é o próximo da lista?, afirmou o dirigente.