Sandro vai desfalcar Botafogo em Manaus O Botafogo não vai contar com o zagueiro Sandro para a partida contra o São Raimundo no sábado, no estádio Vivaldão, às 21h40, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador sentiu dores no joelho esquerdo no treinamento desta quinta-feira e vai desfalcar a equipe. O técnico Levir Culpi ainda não decidiu quem vai ser o seu substituto na posição.