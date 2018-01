Sanfrecce vence mais uma, elimina Mazembe e encara o River Plate

Não foi desta vez que o Mazembe repetiu a campanha surpreendente de 2010, quando eliminou o Internacional e foi vice-campeão do Mundial de Clubes da Fifa. Neste domingo, o time africano levou 3 a 0 do japonês Sanfrecce Hiroshima, representante do país anfitrião, e foi eliminado da competição, em Osaka. O Sanfrecce vai enfrentar o River Plate na semifinal, na próxima quarta-feira.

A outra semifinal terá o Barcelona, grande favorito ao título, e o Guangzhou Evergrande, time chinês comandado por Luiz Felipe Scolari. Neste domingo, mais cedo, a equipe chinesa avançou ao derrotar o América, do México, por 2 a 1, de virada, com gol de Paulinho, ex-Corinthians, nos acréscimos.

O segundo jogo do dia pela inesperada vitória tranquila do Sanfrecce. O campeão japonês deu poucas chances ao time da República Democrática do Congo, somente no primeiro tempo, e construiu um sólido placar para seguir vivo na competição disputada em casa.

O Mazembe, sem o famoso goleiro Robert Kidiaba, que ficou no banco de reservas, dominou o início e criou as melhores chances. Parecia questão de tempo o primeiro gol e uma provável vitória. As falhas no ataque, porém, foram reduzindo as chances dos africanos.

Mais efetivo, o Sanfrecce aproveitou sua primeira cobrança de escanteio para abrir o placar, aos 43 minutos de jogo. Kashiwa desviou na primeira trave e o zagueiro Shiotani surgiu entre os defensores africanos para bater para as redes. Foi o segundo gol do zagueiro neste Mundial.

No segundo tempo, o time japonês contou com a vantagem no placar para assumir o controle da partida. E não demorou para aumentar a folga no marcador. Kazuhiko Chiba anotou o segundo gol, aos 11, e Takuma Asano anotou o terceiro dos anfitriões aos 33, selando a classificação para o jogo contra o River Plate, campeão da Copa Libertadores deste ano.

FICHA TÉCNICA:

MAZEMBE 0 X 3 SANFRECCE HIROSHIMA

SANFRECCE HIROSHIMA - Takuto; Mizumoto, Chiba, Shiotani; Aoyama, Kazu, Mikic (Mizumoto), Chajima, Kashiwa; Sato (Asano) e Douglas (Minagawa). Técnico: Hajime Moriyasu.

MAZEMBE - Gbohouo; Joel Kimwaki, Richard Boateng (Bolingi), Coulibaly; Sinkala (Kalaba), Diarra, Frimpong, Roger Asale; Adama Traoré, Given Singuluma (Ulimwengu) e Samatta. Técnico: Patrice Carteron.

GOLS - Tsukasa Shiotani, aos 43 minutos do primeiro tempo. Kazuhiko Chiba, aos 11, e Takuma Asano, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sasaki, Bolingi, Coulibaly e Sinkala.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (Colômbia).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Osaka Nagai Stadium, em Osaka (Japão).