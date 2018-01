Sangaletti volta a jogar pelo Guarani O novo reforço do Guarani, o volante Sangaletti, conquistou na última quarta-feira o título do Campeonato Pernambucano pelo Náutico, clube que não ganhava um título regional há 11 anos. Ele saiu de campo como herói e a torcida não se conforma com a saída do jogador, que atuava tanto de zagueiro como volante. A torcida do Náutico exigiu a sua permanência, mas a diretoria não conseguiu segurá-lo. Sangaletti recebeu uma proposta irrecusável do Guarani, clube que já defendeu. Além disso, ele está disposto a ficar mais perto da família, por isso resolveu voltar para o futebol paulista. Sangaletti retorna ao Brinco de Ouro, depois de cinco anos. Ele ficou conhecido no futebol em 1994, quando teve uma grande participação no Campeonato Paulista pelo Juventus. Em 1996 já atuava pelo Guarani, que na época era dirigido por Carlos Alberto Silva. Formou com Sorley, uma das melhores duplas de defesa do Campeonato Brasileiro. Depois foi negociado com o Corinthians, onde não teve uma boa passagem. Após sair do Parque São Jorge, Sangaletti se tornou um cigano da bola, passando por vários clubes como Santos, Sport e, por último, o Náutico. Ele deve se apresentar ao Brinco de Ouro na próxima segunda-feira. Na última quarta-feira, o Guarani venceu o Criciúma por 4 a 2, em um amistoso disputado em Criciúma. Foi sua primeira vitória depois de 11 dias. Agora, o técnico Hélio dos Anjos prepara sua equipe para pegar o Internacional-RS, neste sábado, em Porto Alegre.