Sangue dos morros, Adriano dá a volta por cima no Flamengo

"Dei a volta por cima". Com essa frase, Adriano resume o que significou seu título pelo Flamengo. Para muitos, o atacante estava acabado para o futebol devido ao grande número de problemas fora de campo. Mas a diretoria rubro-negra estendeu a mão e ofereceu uma nova chance ao atleta. O ditado diz: "o bom filho à casa torna". E o Imperador voltou.

Garoto pobre das favelas cariocas, Adriano começou a carreira no Flamengo, clube para o qual dedicou seu coração. Em 2000, fez parte do time profissional e se apresentou para o futebol com sua precisão nas finalizações. Logo, o atleta chamou a atenção dos clubes europeus. A proposta da Inter de Milão, em 2001, foi irrecusável.

Na Itália, Adriano conheceu um mundo diferente dos morros cariocas ao qual estava acostumado. Enriqueceu, brilhou, fez fortuna e virou alvo dos "perigos da noite". No auge, o atacante ganhou o apelido de Imperador. Mas o seu coração era frágil. Com a morte do pai, em 2004, a vida de Adriano mudou.

Bebidas, festas, noitadas. A carreira do Imperador entrou em depressão. O jogador perdeu a alegria de viver. Na Itália, não sabia mais se estava cercada por amigos ou por pessoas que queriam apenas aproveitar de sua gorda conta bancaria. Seu futebol sumiu. De jogador de elite, ele passou a frequentar a lista dos piores do ano.

A Inter tentou fazer todo o possível para recuperá-lo. Não deu certo. Em 2008, Adriano retornou ao Brasil para jogar no São Paulo. Ganhou acompanhamento psicológico. No campo, ele voltou a reencontrar o futebol e até foi convocado para a seleção brasileira. Mas fora deles, os problemas continuaram.

Adriano retornou à Inter após deixar o São Paulo. Mas sua mente não estava mais na Itália. Decidiu jogar tudo para o alto e retornar para a companhia dos amigos nos morros cariocas. Loucura? Não... Adriano queria apenas reencontrar a alegria para viver. E essa alegria contou com o retorno ao Flamengo.

Em maio, o Imperador acertou contrato com o clube rubro-negro. Estreia diante do Atlético-PR, com mais de 70 mil torcedores. Gol e vitória do Flamengo por 2 a 1. Foi o começo de uma grande arrancada rumo ao título. Sem uma rotina de treinos sufocante e com certas regalias, Adriano voltou a ser feliz no futebol.

O final de 2009 para o agora Imperador da Gávea não podia ser mais especial. Além do título do Brasileirão, ele terminou como um dos artilheiros e melhores jogadores do campeonato. Uma boa marca para quem sonha com o retorno à seleção brasileira para a Copa 2010. O grito da galera rubro-negro por todo o Maracanã é claro: "Uh! Adriano"...