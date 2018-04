Sangue novo motiva Ponte Preta A entrada de três novos jogadores no time titular é apontada pela Ponte Preta como o motivo pelo time ter voltado a vencer no Campeonato Brasileiro após cinco partidas (ou 31 dias). A manutenção de todos no time, porém, ainda é dúvida. Contra o Juventude, o técnico Nenê Santana promoveu as estréias do lateral-direito Luciano Baiano e do meia Danilo (que fez sua primeira partida como titular). O atacante Roger também ganhou uma oportunidade substituindo Weldon, negociado com o futebol árabe. O curioso é que Luciano Baiano chegou na última quinta-feira do Sport e já estreou, tendo grande atuação. Danilo também foi bem e, além disso, marcou o primeiro gol do jogo contra os gaúchos. ?A minha boa atuação e o importante resultado se devem ao espírito de luta do grupo. Merecemos esta vitória em Caxias", explicou Danilo, que espera ter a chance de continuar no time para ganhar ritmo de jogo. Roger se movimentou bem, dando opção aos armadores, mas pecou nas finalizações. E foram os erros na finalização que tiraram o técnico Nenê Santana do sério, apesar da vitória. ?O time se portou bem, mas continuamos pecando nas conclusões. Um dia estes gols farão falta?, lembrou o treinador. A sua preocupação faz sentido: a Ponte é o segundo pior ataque do campeonato com apenas 29 gols, perdendo apenas para o rival Guarani, que tem 25 gols em 31 jogos. Apesar de estar na sexta posição, com 49 pontos, o time campineiro tem um saldo de 15 gols negativos, o que poderá fazer a diferença mais para frente. Pelo equilíbrio visto no campeonato até agora, os critérios de desempate podem indicar os times que garantirão vagas na Copa Libertadores da América do ano que vem. O atacante Alecsandro, vindo do Sport, na semana passada, se apresenta nesta terça-feira no clube. Por outro lado, continua a polêmica negociação do atacante Weldon para o time árabe, Al Nasser. A Ponte receberia cerca de 30% (US$ 240 mil ou cerca de R$ 700 mil) do valor total da multa rescisória (US$ 800 mil, cerca de R$ 2,3 milhões). O vice-presidente, Marco Antônio Eberlin, declarou a semana passada que tinha já recebido US$ 160 mil (cerca de R$ 470 mil), US$ 80 mil a menos que, teoricamente, teria direito. O clube já tem bloqueados na justiça R$ 380 mil e poderá perder mais R$ 100 mil por dívidas com o empresário Max Vianna, que cobra uma comissão sobre a venda, em 2002, do meia Hernani. Na próxima sexta-feira, a Ponte Preta enfrenta o Figuerense, às 20h30, em Santa Catarina, abrindo a 32ª rodada. O volante Marcus Vinícius e o lateral-direito André Cunha, que cumpriram suspensão contra o Juventude, devem voltar ao time.