Santa Bárbara homenageia seus ?heróis? Às 11h31 desta segunda-feira, Santa Bárbara D?Oeste, no interior de São Paulo, parou. O ônibus que trazia os jogadores que conseguiram o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro acabava de chegar à sede do clube. Cerca de 120 torcedores aguardavam, ansiosos, os seus ídolos, que no domingo golearam o Gama por 4 a 1, em Brasília, resultado que garantiu um lugar à equipe na Segundona. Recebidos com batucada e uma bateria de fogos, os atletas se preparavam para subir em um caminhão de som, que mais parecia um trio elétrico. A alegria poderá ser ainda maior se o time conquistar o título. Precisa de apenas mais um ponto, em duas rodadas. No domingo, enfrenta o Limoeiro, no Ceará. Nesta segunda, dois dos principais responsáveis pela classificação, o centroavante Frontini e o técnico Sérgio Farias, não participaram da festa. Como não jogou no domingo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o jogador ficou em Catanduva, cidade dos pais, e o treinador seguiu para Santos, onde mora. "Sai, sai da frente, sai que lá vem o Barbarense", gritavam os torcedores enquanto o time chegava. O goleiro Neneca e o meia Chico Marcelo foram os que receberam mais carinho dos fãs assim que desceram do ônibus. "Nós fizemos por merecer isso", diz o goleiro, de 24 anos, enquanto era ovacionado pela torcida, que o elegeu o melhor goleiro do Brasil. "O lê, lê, o, la, lá, a Série B vem aí e o bicho vai pegar", cantavam aos torcedores, já empolgados com o próximo ano. O acesso foi um presente ao clube, que na segunda-feira vai completar 90 anos de vida. "Pudemos dar essa alegria a eles", disse o técnico Sérgio Farias, logo após a vitória sobre o Gama. O caminhão que levava os jogadores deixou a sede por volta do meio-dia e andou cerca de duas horas por toda a cidade. Muita gente saiu de casa para assistir à festa. A cidade parou. Uma imensa fila de carros seguia o caminhão, ao som do hino do time, muita buzina e rojões. Animados, os jogadores retribuíam o apoio dos torcedores. "Foi uma recepção maravilhosa", definiu Neneca. No trajeto pela cidade, que durou duas horas, muita gente parava para tirar fotos dos jogadores. Várias pessoas acompanhavam a festa de bicicleta. Dentro do carro de som, os atletas se divertiam. A festa ficou ainda melhor quando, na sede da TUSB, torcida organizada do Barbarense, duas caixas de cerveja foram dadas aos jogadores. Um carro tinha escrito nos vidros "valeu, Barbarense!", e levava um pequeno leão, símbolo da equipe, de pelúcia. Santa Bárbara D?Oeste, distante 150 quilômetros de São Paulo, tem cerca de 187 mil habitantes, e a economia da cidade é baseada na indústria têxtil, na metalúrgica e também na agricultura, cujo carro-chefe é a exploração da cana-de-açúcar. Agora, a população já tem mais um motivo para se orgulhar: o futebol. E, no ano que vem, os torcedores garantem que os clubes grandes vão ter muito trabalho com o Leão. "A única coisa ruim é que não enfrentaremos mais o Rio Branco (de Americana)", disse o vendedor Hernandes Casagrande, se referindo à grande rivalidade entre o Barbarense e o time de Americana, cidade vizinha.