Santa Cruz abre vantagem na Série B O Santa Cruz segue com tranqüilidade na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado à tarde, no Estádio do Arruda, em Recife (PE), derrotou o Avaí por 2 a 1, chegando aos 34 pontos. Com a derrota do Santo André para o Vila Nova-GO, por 3 a 1, o time pernambucano abre seis pontos de vantagem para o segundo colocado, posto agora ocupado pelo Marília, que possui os mesmo 28 pontos do Santo André, mas leva vantagem no número de vitórias - 9 a 8. O resultado da partida foi definido ainda no primeiro tempo. Peris abriu o placar aos 21 minutos para o time da casa, mas Fábio Oliveira empatou em seguida, aos 25 minutos. O gol da vitória foi marcado por Reinaldo, aos 44 minutos. Carlinhos Bala ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti na segunda etapa.