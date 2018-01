Santa Cruz ainda sonha com classificação A crise começa a rondar no Santa Cruz. A diretoria marcou uma reunião para avaliar o desempenho da equipe nos últimos jogos e promete punir quem estiver fazendo corpo mole. Após a derrota no clássico pernambucano, o tricolor do Arruda é o lanterna do grupo B. Para continuar sonhando com a classificação, o clube precisa torcer por um tropeço do Sport diante do Palmeiras, vencer o Brasiliense na sexta-feira, no Arruda, e ainda obter bons resultados fora de casa. O técnico Péricles Chamusca reconhece que a situação de seu time ficou complicada. "Ficou difícil. Agora tudo é aposta."