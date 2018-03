Santa Cruz assume liderança da Série B O Santa Cruz assumiu a liderança da Série B do Brasileiro, ao vencer o Marília por 3 a 1, nesta terça-feira à noite, no Estádio do Arruda, em Recife. Em outra partida, na abertura da 5ª rodada do campeonato, o CRB derrotou o Caxias por 3 a 1, em Caxias do Sul. Jogando em casa, o Santa Cruz chegou aos 13 pontos no campeonato, um mais do que o Santo André, que só joga no domingo. Já o Marília, que contava com a estréia do técnico Wladimir, segue com 4. Carlinhos Bala abriu o placar aos três minutos e Reinaldo ampliou para o Santa Cruz aos 42. O Marília diminuiu com João Marcos, aos 32 do segundo tempo, mas sofreu o terceiro gol, aos 41, novamente com Reinaldo. Em Caxias do Sul, o CRB conseguiu a sua segunda vitória seguida fora de casa e, agora com 8 pontos, está em 4º lugar no campeonato. Já o time gaúcho, derrotado por 3 a 1 em pleno estádio Centenário, segue com 7 pontos. Douglas, aos 10 minutos, e Nilson Sergipano, aos 28, abriram 2 a 0 de vantagem para o CRB. O Caxias diminuiu com Bebeto, aos 29. Mas o time alagoano confirmou sua vitória aos 11 do segundo tempo, com Juninho Cearense. E ainda segurou o resultado depois das expulsões de Claudinho e Jamir, quando faltavam 15 minutos para o final do jogo.