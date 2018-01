Santa Cruz assume liderança da Série B O Santa Cruz assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Bahia por 4 a 2, nesta sexta-feira à noite, no Estádio da Fonte Nova, em Salvador (BA), pela oitava rodada. O campeão pernambucano soma 17 pontos, dois a mais do que o Santo André que, neste sábado, pode recuperar a ponta desde que vença o lanterna Gama, no ABC. A vitória do Santa Cruz foi justa e aconteceu explorando bem os contra-ataques. Carlinhos Bala, em jogada individual, abriu o placar aos 11 minutos. Ele próprio ampliou aos 19, só completando na pequena área um cruzamento vindo da linha de fundo. O Bahia reagiu ainda no primeiro tempo e chegou ao empate com gols de Dill aos 31 e Uéslei aos 42. Mas os pernambucanos voltaram a ter a vantagem aos 45 minutos, com Reinaldo, de cabeça. No segundo tempo, o Bahia nem teve tempo de empatar porque os pernambucanos marcaram o quatro gol num cobrança de falta de Andrade, aos nove minutos, com muita força e efeito. Esta é a primeira vez que, num confronto entre ambos, o visitante sai vencedor. A derrota deixa o Bahia com 11 pontos, provisoriamente em oitavo lugar. Em Maceió (AL), o CRB venceu a Anapolina por 2 a 0, com gols do estreante Sérgio Alves, aos seis minutos do segundo tempo, e Claudinho, aos 45 minutos do segundo tempo. Além de se reabilitar da derrota para o Náutico (por 3 a 1), o time alagoano chegou aos 14 pontos, ficando em quinto lugar. O time goiano, com dez pontos, continua em 11.º lugar.