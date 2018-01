Santa Cruz assume liderança da Série B O Santa Cruz assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o lanterna Caxias, por 1 a 0, nesta sexta-feira à noite, no Estádio do Arruda, em Recife (PE), pela 12.ª rodada. Com 25 pontos, o tricolor pernambucano agora torce para que o Santo André não vença o Guarani, em Campinas (SP), neste sábado, para ficar isolado na ponta. Mas o time da casa jogou mal, diante de um adversário valente. O gol da vitória foi marcado por Reinaldo, de cabeça, logo aos três minutos de jogo. O Caxias continua na lanterna (22.ª posição), com nove pontos. Outro time de Pernambuco, o Sport, perdeu para o Avaí por 3 a 0, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). O primeiro gol também foi marcado no começo do jogo, aos 10 minutos, com Naílton, de cabeça. Samuel ampliou, aos 23 minutos e Beto completou aos 30 minutos da etapa final (o time pernambucano ainda perdeu um pênalti). Esta foi a primeira vitória do time catarinense sob o comando de Márcio Araújo, que viu o Avaí subir da 14.ª para a 9.ª posição, com 16 pontos. O Sport, com 18 pontos, continua em quarto lugar.