Santa Cruz avança com gols de Finazzi Confirmando as expectativas de ser um dos jogos mais equilibrados da rodada final da fase de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, o Santa Cruz recebeu o Santo André, no Estádio do Arruda e conseguiu sua classificação com uma vitória de virada por 2 a 1. O herói da partida foi o centroavante Finazzi, autor dos dois gols. O Santo André, que precisaria de uma série de resultados, além de vencer seu jogo, para se classificar, se despediu do Brasileiro na 14ª colocação, com 29 pontos. Os pernambucanos ficaram com a oitava e última vaga na segunda fase, com 35 pontos. Na próxima fase integram o Grupo A, junto com Brasiliense, Ituano e Fortaleza. O Santo André ignorou as estatísticas de chance de classificação e começou a partida com força total. Com um bom toque de bola, não demorou a abrir o placar. Aos sete minutos, após cobrança de escanteio, Márcio Griggio subiu sem marcação na primeira trave e cabeceou para as redes. O que o time do ABC Paulista não esperava era uma reação tão rápida dos pernambucanos. Dois minutos depois, Finazzi recebeu pela direita, bateu forte e empatou o placar. O Santa Cruz voltou para a segunda etapa disposto a ficar com a vaga. Com dois minutos Carlinhos faz boa jogada e bateu cruzado, mas a bola passou rente à trave. Aos nove minutos, Finazzi repetiu o feito do primeiro tempo e marcou seu segundo gol, de cabeça, após cruzamento perfeito de Curê. O técnico Sérgio Soares queimou suas substituições buscando dar mais poder ofensivo ao seu time, mas as alterações não surtiram o efeito desejado. Roberval Davino, por sua vez, tratou de fechar o Santa e orientar os jogadores a aproveitar os contra-ataques. Em um deles, Finazzi foi derrubado pelo goleiro e o árbitro marcou pênalti. Júlio César, no entanto, consertou o erro e defendeu a cobrança de Carlinhos Bala.