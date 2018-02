Santa Cruz barra a imprensa gaúcha Para tentar evitar que suas estratégias sejam descobertas pelo adversário, a diretoria do Santa Cruz tomou uma medida polêmica e proibiu que a imprensa gaúcha acompanhasse o treino do time nesta quarta-feira, em Recife. Os dois se enfrentam no sábado, no Estádio do Arruda, pelo quadrangular final da Série B. Segundo o assessor do clube pernambucano, Álvaro Claudino, "ficou decidido que seria evitada a cobertura jornalística por parte de alguns veículos por uma questão tática do técnico (Givanildo Oliveira)". Além do volante Neto, suspenso, o Santa Cruz poderá ter o desfalque do meia Rosembrick, com uma gastroenterite. Já o lateral-esquerdo Peris voltou a sentir dores na coxa esquerda e é dúvida.